خالد الفيصل: "رالي حائل" يعود للرزنامة العالمية ابتداءً من العام المقبل

كشف عن مبادرات تستهدف الشباب والأطفال لبث ثقافة رياضة السيارات

كشف رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، عن عودة رالي حائل الدولي للرزنامة الدولية للراليات العالمية، اعتباراً من العام المقبل كجولة عالمية.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية ظهر اليوم في فندق الملينيوم لانطلاق رالي حائل نيسان 2020 بحضور عدد من المتسابقين في جميع الفئات المشاركة.



وأضاف الأمير خالد: "إن رالي حائل هذا العام يعتبر أول جولة من جولات الراليات السعودية، وسيعود لرزنامة الراليات العالمية، ورالي حائل هذا العام تحت مراقبة الاتحاد الدولي للسيارات".



وأردف: "حظي رالي حائل بدعم كبير من سمو أمير المنطقة ونائبه منذ انطلاقته قبل 14 عامًا، ولازال هذا الدعم مستمرًا".



وقال رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: "إن الاتحاد لديه برامج ومبادرات عدة لدعم المتسابقين منها الدورات والاستضافات التي تشمل السائقين والملاحين، وإعداد برامج تثقيفية لتأهيل المتسابقين من جميع النواحي من تجهيزات وكيفية الحصول على رعاة".



وأضاف رئيس الاتحاد: "هناك مبادرات تستهدف الشباب والأطفال عبر تعاون مع وزارة التعليم لبث ثقافة رياضة السيارات، وخلال الخمس سنوات القادمة سيكون لدى الاتحاد بنى تحتية من الكوادر المؤهلة وقاعدة قوية من شباب الوطن التي تنافس في المحافل العالمية باسم هذا الوطن الغالي".



وخلال المؤتمر، قال المتسابق يزيد الراجحي: "رالي حائل جعلني أعشق الراليات الصحراوية وهو انطلاقتي نحوها، وهذا العام مشارك بسيارة تويوتا التي تطورت كثيراً، والاتحاد الدولي يحاول المساواة بين السيارات في جميع السباقات".



وقال المتسابق سلمان الشمري في مداخلة خلال المؤتمر: "رالي حائل كل عام أصعب من السنة التي قبلها لاحتوائه على تضاريس متنوعة، وجهزت سيارتي للمشاركة برالي هذا العام ومشاركتي في رالي دكار أكسبتني خبرة في الأعطال وكيفية تجنبها".



وقال المتسابق عبدالمجيد الخليفي: "شاركت في حائل ثماني سنوات، وأحرزت الثالث، ومشاركتي برالي دكار الدراجين أكسبتني خبرة كبيرة".



وقال المتسابق مطير الشمري، بطل تي ١ المحلي، إن مشاركته في هذه الفئة تأتي لإمكانيته المحدودة في السابق، مضيفًا: "استطعنا أن ننافس خلال السنوات الماضية، وتمنيت المشاركة في رالي دكار، ولكنني لم أتمكن".