"التحالف العربي" يكشف دور "حسن إيرلو" في اليمن: كان يشرف على القرصنة بتخطيط من الحرس الثوري الإيراني

إطلاق 432 صاروخًا باليستيًّا من الحديدة و100 زورق مفخخ لاستهداف الملاحة بالبحر الأحمر

أدلى المتحدث الرسمي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمدينة الرياض بمعلومات حول الأوضاع في ميناء الحديدة وعمليات القرصنة وتهريب الأسلحة من قبل ميليشا الحوثي التابعة لإيران.

وقال المالكي إن ميليشا الحوثي تواصل انتهاكاتها للملاحة الدولية في البحر الأحمر، وانتهاك القوانين الدولية عبر عمليات القرصنة في المياه الدولية، وذلك بإطلاق 432 صاروخا باليستيا من الحديدة، و إطلاق 100 زورق مفخخ لاستهداف الملاحة بالبحر الأحمر.

وقال المتحدث أن التحالف سجل 13 انتهاكا على السفن التجارية من قبل ميليشيات الحوثي انطلاقا من الحديدة، كما تمكن التحالف من تدمير عشرات الألغام التي زرعها الحوثيين في البحر الأحمر.

وعن سفينة روابي قال المالكي إن الميليشيات خططت للهجوم وخطف سفينة روابي بالمياه الدولية وأن السفينة كانت تحمل مساعدات للمتضررين من الأعاصير في جزيرة سقطرى.

كما استعرض متحدث التحالف عدد من السفن التي استهدفها الحوثيين ومنها القاطرة رابغ3 وحاملة النفط "بقيق" في البحر الأحمر، وكذلك سفينة تركية كانت تحمل القمح، وكشف عن أسماء المشاركين في عمليات القرصنة في البحر الأحمر حيث يقود العمليات إرهابي اسمه منصور السعدي.

وقال التحالف إن السفن التي تعرضت لهجمات قرصنة حوثية كانت بتخطيط من الحرس الثوري الإيراني وأن حسن إيرلو السفير الإيراني السابق لدى الحوثيين كان يشرف على عمليات القرصنة الحوثية، وأن السفينة الإيرانية "سافيز" هي سفينة عسكرية بغطاء مدني لنقل أسلحة إيران إلى الحديدة.

انتهكت القوانين الدولية

وأكد متحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيات الحوثي انتهكت القوانين الدولية بعمليات قرصنة في المياه الدولية.

وقال إن ميليشيات الحوثي أطلقت 432 صاروخًا باليستيا من الحديدة، وأكد أن ميليشيات الحوثي أطلقت 100 زورق مفخخ لاستهداف الملاحة بالبحر الأحمر.

وقال "المالكي"، سجلنا 13 انتهاكًا على السفن التجارية من قبل ميليشيات الحوثي انطلاقًا من الحديدة، وأكد تدمير عشرات الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في البحر الأحمر.



خطف سفينة روابي بالمياه الدولية

وأكد "المالكي"، أن الميليشيات خططت للهجوم وخطف سفينة روابي بالمياه الدولية، وقال، إن سفينة روابي كانت تحمل مساعدات للمتضررين من الأعاصير في جزيرة سقطرى، وأن ميليشيات الحوثي هاجمت القاطرة "رابغ 3" جنوب البحر الأحمر.

وأكد"المالكي"، أن عمليات الخطف والقرصنة الحوثية للسفن في البحر الأحمر تمت من الحديدة.

استهدفت ناقلة النفط السعودية "بقيق"

وقال "المالكي"، إن ميليشيات الحوثي استهدفت ناقلة النفط السعودية "بقيق" في البحر الأحمر.

واستعرض "التحالف"، السفن التجارية التي تعرضت لقرصنة من الحوثيين انطلاقًا من الحديدة.

وعرض "المالكي" أسماء المشاركين في عمليات القرصنة الحوثية في البحر الأحمر، وقال إن الإرهابي منصور السعدي مسؤول عن عمليات القرصنة الحوثية من ميناء الحديدة.

تخطيط من الحرس الثوري الإيراني

وأكد "المالكي"، السفن التي تعرضت لهجمات قرصنة حوثية كانت بتخطيط من الحرس الثوري الإيراني، وقال إن حسن إيرلو السفير الإيراني السابق في اليمن كان يشرف على عمليات القرصنة الحوثية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، أن انتهاكات الحوثي تمثل التهديدات الإيرانية للملاحة الدولية ، وقال "المالكي" إن انتهاكات ميليشيات الحوثي وقرصنتها تتعارض مع القانون الدولي.

تجنيد الحوثيين للأطفال

وعرض ، أدلة على تجنيد الحوثيين للأطفال لتهديد وقرصنة الملاحة الدولية، وأكد أن الميليشيات الحوثية هاجمت سفينة تركية كانت تحمل القمح.

كما عرض مشاهد تعرض ناقلة النفط أبقيق لصاروخ حوثي، وعرض أدلة على عمليات تفخيخ الزوارق وتجربتها لتهديد الملاحة الدولية.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيات الحوثي تستخدم منظومة الصواريخ نور الإيرانية لاستهداف السفن.

وأكد "المالكي" أن لدينا صبرًا تكتيكيًا للتعامل مع انتهاكات الميليشيات الحوثية، وعرض منطقة تجارب عسكرية للميليشيات الحوثية قرب ميناء الصليف، وقال إن الميليشيات الحوثية تقوم بتجربة الزوارق المفخخة بالقرب من ميناء الصليف، وتستغل المدنيين كدروع بشرية في ميناء الصليف، وأكد أن الزوارق المفخخة من قبل الميليشيات الحوثية وإيران تشكل تهديدًا للملاحة الدولية، وعرض أدلة لورش عسكرية للميليشيات الحوثية داخل الصليف، وقال إن ميناء الحديدة هو الرئيسي لاستقبال الصواريخ الباليستية الإيرانية.

