"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 33 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 6 نوفمبر 2021، تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548890) حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 33 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537794) حالة، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة"، تسجيل حالة وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8803) حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 52 حالة.