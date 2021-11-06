"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 33 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 6 نوفمبر 2021، تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548890) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 33 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537794) حالة، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل حالة وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8803) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 52 حالة.

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06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443 03:37 PM

"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 33 خلال الـ 24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 6 نوفمبر 2021، تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548890) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 33 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537794) حالة، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل حالة وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8803) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 52 حالة.

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