بطريقة بسيطة.. هكذا تعرّف الدول التي يمكنك دخولها دون تأشيرة

موقع يتيح معلومات إضافية مثل مدة التأشيرة أو الشروط المطلوبة

عندما ترغب في السفر إلى دولة ما؛ فإن أول ما تسعى للتأكد منه، هو قدرتك على السفر إلى تلك الدولة بدون تأشيرة من عدمها.

ووفق ما نقله موقع "سكاي نيوز" اليوم الثلاثاء؛ فهناك موقع جديد يوفر طريقة سهلة للحصول على معلومات كهذه.

ويتيح موقع markuslerner.com/travelscope اختيار أي دولة في العالم، لتظهر مباشرة قائمة البلدان التي يمكن لحاملي جنسية تلك الدولة الدخول إليها بدون تأشيرة، أو تلك التي يمكن الحصول على تأشيرتها في المطار.

ويمكن من خلال تمرير مؤشر الماوس فوق كل دولة الحصول على معلومات إضافية مثل مدة التأشيرة أو الشروط الأخرى المطلوب توافرها في المسافر.

وقد تتيح دولة ما لحاملي جنسية أخرى دخولها بدون تأشيرة، أو يمكن أن تمنح التأشيرة في المطار، أو يتوجب التقدم للحصول عليها عبر البعثات الدبلوماسية، وفي أسوأ الأحوال يمكن لدولة ما أن تحظر دخول حاملي جنسيات دول أخرى كما هو الحال في حظر السفر الذي فرضته الولايات المتحدة على مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

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21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440 11:15 AM

موقع يتيح معلومات إضافية مثل مدة التأشيرة أو الشروط المطلوبة

بطريقة بسيطة.. هكذا تعرّف الدول التي يمكنك دخولها دون تأشيرة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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عندما ترغب في السفر إلى دولة ما؛ فإن أول ما تسعى للتأكد منه، هو قدرتك على السفر إلى تلك الدولة بدون تأشيرة من عدمها.

ووفق ما نقله موقع "سكاي نيوز" اليوم الثلاثاء؛ فهناك موقع جديد يوفر طريقة سهلة للحصول على معلومات كهذه.

ويتيح موقع markuslerner.com/travelscope اختيار أي دولة في العالم، لتظهر مباشرة قائمة البلدان التي يمكن لحاملي جنسية تلك الدولة الدخول إليها بدون تأشيرة، أو تلك التي يمكن الحصول على تأشيرتها في المطار.

ويمكن من خلال تمرير مؤشر الماوس فوق كل دولة الحصول على معلومات إضافية مثل مدة التأشيرة أو الشروط الأخرى المطلوب توافرها في المسافر.

وقد تتيح دولة ما لحاملي جنسية أخرى دخولها بدون تأشيرة، أو يمكن أن تمنح التأشيرة في المطار، أو يتوجب التقدم للحصول عليها عبر البعثات الدبلوماسية، وفي أسوأ الأحوال يمكن لدولة ما أن تحظر دخول حاملي جنسيات دول أخرى كما هو الحال في حظر السفر الذي فرضته الولايات المتحدة على مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

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