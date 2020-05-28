"الصحة" تعلن تسجيل 1644 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 80185

ارتفاع عدد الحالات المتعافية إلى 54553 حالة ولله الحمد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 28 مايو 2020، تسجيل 1644 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 80185 حالة .



وقالت: أنه تم تسجيل 3531 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 54553 حالة ولله الحمد.



وأكدت الوزارة تسجيل (16) حالات وفيات جديدة رحمهم الله ليصل مجموع الوفيات بالمملكة إلى 441 حالة .