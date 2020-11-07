كامالا هاريس تغير تعريفها بـ"تويتر" إلى نائبة الرئيس الأمريكي

أعربت عن استعدادها لبدء العمل

غيرت كامالا هاريس نائبة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، تعريفها في حسابها على "تويتر" إلى "نائبة رئيس الولايات المتحدة المنتخب"؛ وذلك عقب إعلان عدة وسائل إعلام أمريكية عن فوز "بايدن" بانتخابات الرئاسة.

وأعربت نائبة "بايدن" عقب الإعلان الإعلامي لفوزه عن استعدادها للعمل، قائلة: "مستعدة لبدء العمل الذي أمامنا".

ونشرت قنوات إخبارية مقطع فيديو لـ"هاريس" خلال تهنئتها لـ"بايدن" بالفوز.

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن كامالا هاريس دونالد ترامب

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07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 08:59 PM

أعربت عن استعدادها لبدء العمل

كامالا هاريس تغير تعريفها بـ"تويتر" إلى نائبة الرئيس الأمريكي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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غيرت كامالا هاريس نائبة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، تعريفها في حسابها على "تويتر" إلى "نائبة رئيس الولايات المتحدة المنتخب"؛ وذلك عقب إعلان عدة وسائل إعلام أمريكية عن فوز "بايدن" بانتخابات الرئاسة.

وأعربت نائبة "بايدن" عقب الإعلان الإعلامي لفوزه عن استعدادها للعمل، قائلة: "مستعدة لبدء العمل الذي أمامنا".

ونشرت قنوات إخبارية مقطع فيديو لـ"هاريس" خلال تهنئتها لـ"بايدن" بالفوز.

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الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن كامالا هاريس دونالد ترامب

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