"صفر هدر".. حملة مجتمعية لترشيد الاستهلاك الغذائي بالشرقية

هدر الغذاء يكلف المملكة 40 مليار سنويًا

انطلقت في المنطقة الشرقية حملة مجتمعية لنشر ثقافة حفظ النعمة وترشيد الاستهلاك الغذائي، متضمنة العديد من البرامج التوعوية التي تهدف للمحافظة على فائض الطعام وإعادة تدويره لمنتجات غذائية مختلفة، سعيًا للقضاء على ظاهرة الإسراف في الغذاء والحد من آثاره السلبية اقتصاديًا وصحيًا واجتماعيًا.



وأكدت مؤسس ورئيس الأكاديمية السعودية لفن الطهي "زادك" رانية معلا أن حملة "صفر هدر" تأتي بهدف الحد من الكميات الغذائية الكبيرة التي يتم هدرها في شهر رمضان خاصة وبمختلف الأشهر على مدار السنة بشكل عام، حيث تطلقها الأكاديمية تحت شعار "دورها لسه بتنوكل"، مبينة أن هذا الهدر في الطعام يمكن الحد منه بطرق مختلفة من خلال التوعية بكيفية الاستفادة من فائض الطعام وإعادة تدويره بتحويله إلى وصفات غذائية أخري، حيث تقدم الأكاديمية سلسلة من الحلقات المرئية بهذا المجال .



وأوضحت معلا أن هدر الغذاء يكلف ‫المملكة‬ 40 مليار ريال سنويًا، فيما تبلغ نسبة الغذاء المهدر أكثر من 30% حسب إحصائيات ودراسات رسمية، مضيفة أن هذا الهدر الغذائي له آثاره على الصحة والبيئة والاقتصاد مما يستوجب استشعار أهمية ‫حفظ النعمة‬ للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة2030‬ في ترشيد الاستهلاك، مؤكدة أن الحملة ستعمل على نشر ثقافة حفظ النعمة وترشيد الاستهلاك الغذائي بين أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.



وأشارت إلى أن هذه الحملة واكبها توزيع عدد 1200 حقيبة غذائية على عمالة النظافة، حيث تم توزيعها للعام الخامس على التوالي لمساعدة العمالة ودعمهم بهذا الشهر الفضيل، مشيرة إلى أن الأكاديمية ستعمل كل يوم خميس على إنتاج وجبات غذائية يقوم الطلاب والطالبات بتوزيعها قبل الإفطار بالقرب من مقر الأكاديمية لتفعيل مسؤوليتهم الاجتماعية وواجبهم الوطني بمجال العمل الخيري.