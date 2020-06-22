بأكثر من ألفي دورة عبر الإنترنت.. أرامكو تُطَوّر مهارات موظفيها وأسرهم

يسّرت الوصول لمكتبات ضخمة ومنصات معرفية فريدة.. الاستثمار بالمعرفة

لم يقتصر دور أرامكو السعودية -على مر تاريخها- على تطويع التقنيات والمعارف الحديثة في دعم أعمالها والقيام بدورها في إدارة الموارد الطبيعية للمملكة والإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني؛ وإنما يمتد إلى الاستثمار في بناء المعرفة خدمة للإنسان الذي يُعد هو الأصل الأعلى قيمة في الشركة.

ومن هذا المنطلق، سعت أرامكو السعودية إلى التوسع في عقد البرامج والدورات التدريبية؛ فضلًا عن بناء مكتبات الترفيـه؛ حيث تتـوزع على كل مواقع الشـركة، وحينمـا تدخـل إحداهـا تطالـع بحرًا من كتب، وبحارين هـم الموظفـون وأفـراد عائلاتهم.. مشـارب متنوعة وأعمار مختلفة، يجمعهـم شـغفهم للاطلاع واستكشاف أسرار الكتب، التي حين تبحث عن تاريخها، فستجد أنها تكاد تكون بعمر الشـركة العريقـة.

وبعيدًا عن الأحياء السـكنية الرئيسـية فـي المدن، توجد أيضًا مكتبـات الترفيـه، بيـن رمـال الربـع الخالـي فـي الشـيبة، وقـرب السـاحل الشـرقي فـي منيفـة، وغيرها مـن مرافـق الشـركة فـي المناطـق النائيـة؛ حيث يجـد الموظفون فيها سلوة لبعدهم عن الأهل والأصدقاء.

استفادة عائلية شاملة

بسبب الوضع الحالي لتفشي فيروس كورونا المستجد (Covid-19)، ومن أجل تحقيق أقصى استفادة من الوقت في المنزل؛ فإن الاستثمار في التطوير المهني من خلال التعلم عن طريق الإنترنت، قد يكون من أفضل الممارسات، سواء بإلقاء نظرة عامة سريعة أو دراسة أكثر تعمقًا لموضوع ما؛ فمن المحتمل أن تجد بالضبط ما يبحث عنه موظف الشركة من بين مجموعة كبيرة من خيارات التعلم عالية الجودة المتاحة عبر الإنترنت؛ فإذا كان يبحث عن تدريب مرتبط بمهامه الوظيفية في أرامكو السعودية؛ فإن أفضل مكان للبدء هو مجموعة واسعة من دورات التعلم الإلكتروني التي يقدّمها قسم خدمات وحلول التعلم في إدارة التدريب والتطوير. وتستغرق العديد من الدورات التدريبية أقل من ساعة واحدة لإكمالها، وهي طريقة ممتازة لتنمية التعلم أثناء البقاء على رأس العمل.

وتوفر إدارة التدريب والتطوير أيضًا، التعلم الإلكتروني لأفراد العائلة؛ بحيث يمكن خلال فترة التواجد في المنزل الاستفادةُ من هذا الوقت للتعلم معهم؛ وذلك عبر منصة فريدة تحتوي على أكثر من 350 دورة تدريبية سهلة التصفح بالهاتف الجوال، ومن ضمنها العديدُ من الدورات التي تقدم اعتمادات للشهادات، كما تم توفير أكثر من 60 دورة متخصصة، تستهدف الجيل الأصغر، مع دورات تركز على الموضوعات الأكاديمية، وأضيفت مؤخرًا، دورات متعلقة بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك لسلامة وأمن العائلات.

كما يسّرت أرامكو السعودية الوصول لكافة أفراد العائلة بالوصول إلى مكتبة ضخمة تضم أكثر من 2000 دورة تدريبية عبر الإنترنت، تغطي مجموعة كبيرة ما بين موضوعات التطوير المهني، إلى موضوعات متخصصة مثل الهندسة وتقنية المعلومات. وهناك بعض من الموضوعات اختيرت خصيصًا لأفراد العائلة، منها اللغة الإنجليزية، والمقابلة الشخصية، وكتابة السيرة الذاتية. ويتضمن محتوى المنصة أيضًا، دورات من جامعات دولية مرموقة في مجال التقنية، والعلوم، والعلوم الإنسانية، والمالية، الإدارة واللغات، بالإضافة إلى محتوى خاص بالصناعة.

برامج التطوير المهني ليوم واحد

بالإضافة إلى ذلك، يقدم مركز القيادة العديد من برامج التطوير المهني ليوم واحد بتنسيق افتراضي لمعالجة أفضل الممارسات في مكان العمل الافتراضي؛ ولذلك يمكن القول إنه وقت رائع لمواصلة التطوير المهني، حتى والموظف في المنزل.

ميزة حديثة ومثيرة أضيفت إلى التطوير المهني عبر الإنترنت، وهي الوصول إلى Harvard Manage Mentor؛ حيث إنه يُعد من أكثر مواد تطوير القيادة الموثوقة عند الطلب. تشمل المجموعة الواسعة من الموضوعات المعروضة على إدارة التغيير، أساسيات التمويل والتدريب. وتقيس مرحلة التقييم في ختام البرنامج فهمك للموضوع والقدرة على تطبيق مفاهيم جديدة وسيناريوها محددة.

ويُعد البحث عن الدورات الضخمة المتوفرة عبر الإنترنت الخطوة التالية الطبيعية لاكتشاف خيارات التطوير المهني؛ ولذا فقد سعت أرامكو السعودية إلى تنظيم دورات تدريبية عبر الإنترنت، تهدف إلى مشاركة غير محدودة، والوصول إليها مفتوح عبر الويب. وتحتوي الدورات على مواد تدريبية تقليدية، مثل المحاضرات والقراءات، كما أنها توفر العديد من الدورات التفاعلية والمناقشات من أجل دعم التفاعل بين الطلاب والأساتذة، بالإضافة إلى التعليقات الفورية على الاختبارات والواجبات. وأشهر منصات التعلم عن بُعد هي edX، وأسست من قِبَل جامعة هارفرد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في عام 2012م، وتتواجد فيها أغلب الجامعات العالمية والشركات الرائدة، وأكثر من 20 مليون متعلم، وتوفر المنصة الوصول إلى أكثر من 2500 دورة تدريبية، تتضمن موضوعات شائعة؛ بما في ذلك الهندسة وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال، ويهدف هذا الموقع إلى دعم المتعلمين في كل مرحلة من مراحل حياتهم المهنية، بداية من دخول سوق العمل إلى الترقيات واكتشاف اهتمامات جديدة.