"جعفر" يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السوداني

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، اليوم، رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني هشام السوباط.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتنمية علاقات التعاون الاستثماري والاقتصادي بين المملكة والسودان.