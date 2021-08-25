"التجارة" تستدعي 309 مركبات كيا "Sorento" 2021

لخلل في أنبوب الوقود قد يؤدي للتسرب وحدوث حريق

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 309 مركبات كيا "Sorento" 2021.

وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في أنبوب الوقود (Delivery Pipe) قد يؤدي إلى تسربه مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.

ودعت إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 02:37 PM

لخلل في أنبوب الوقود قد يؤدي للتسرب وحدوث حريق

"التجارة" تستدعي 309 مركبات كيا "Sorento" 2021

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 309 مركبات كيا "Sorento" 2021.

وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في أنبوب الوقود (Delivery Pipe) قد يؤدي إلى تسربه مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.

ودعت إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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