بمبيعات تجاوزت ١٠ ملايين.. "المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور" يختتم فعالياته

"الطويل": تمكَّن من وضع بصمة على خارطة فعاليات الصقور في العالم

اختتم المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور مساء أمس فعالياته بحصيلة مبيعات قياسية، حققها على مدار 32 يومًا، بلغت ١٠ ملايين ريال لقاء ٤٠٠ صقر بيعت في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض، تشمل الصقور التي بيعت في المزاد التنافسي المباشر والسريع على مدى 14 ليلة، وكذلك الصقور المبيعة في المعرض المصاحب للمزاد.

وأكد المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل أن إنجازات المزاد لم تكن لتتحقق لولا دعم سمو ولي العهد المشرف العام على النادي؛ إذ شهد المزاد حضورًا كبيرًا، سواء من الصقارين أو المنتجين القادمين من 14 دولة، أو الزوار والمهتمين.. مثمنًا الاهتمام والدعم الذي يلقاه الصقارون والمنتجون من قِبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، الذي حرص على زيارة المزاد وتفقُّد احتياجات الصقارين والمنتجين، في إطار حرصه وسعيه لتعزيز مكانة السعودية كموطن للصقور والصقارين.

وبيّن الطويل أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور تمكَّن من وضع بصمة على خارطة فعاليات الصقور في العالم، ولاسيما أنه الحدث الأول والأضخم من نوعه في المنطقة، وأسهم فيه نحو 25 مزرعة عالمية رائدة، وعمل على جمع الصقارين من كل مكان تحت سقف واحد للحفاظ على الموروث الحضاري والإنساني من الاندثار، وغرس محبة هذا الإرث التاريخي لهواية الصيد بالصقور في الجيل الجديد.

وأوضح أن المزاد حظي بزيارات لسفراء ودبلوماسيين ومسؤولين، أشادوا بمستوى التنظيم، وأهمية فعاليات نادي الصقور السعودي، التي تفتح بدورها آفاقًا اقتصادية وسياحية وثقافية، وتوفر فرصًا استثمارية وعملاً في مجال مزارع الإنتاج، وتعمل على تبادل الخبرات والمعرفة بين الصقارين والمنتجين؛ لتوفر أيضًا الجهد والمال والوقت الذي كان يبذله الصقار سابقًا في البحث عن نخبة سلالات الصقور وأكثرها تميزًا وندرة.

وأكد المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي أن هذا المزاد الذي يقام للمرة الأولى على أرض السعودية سيتبعه المزيد من الفعاليات التي تخدم الصقار السعودي وصقاري المنطقة والعالم، وفقًا لروزنامة الصقور التي أطلقها النادي في وقت سابق. ففي الأول من أكتوبر المقبل سينطلق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الذي يقام لمدة 10 أيام، ويعد المنصة الوحيدة في السعودية التي تستقطب الشركات والأفراد من الداخل والخارج لبيع أسلحة ومعدات الصيد بالصقور، ويسهل تصاريح وبيع الأسلحة، ويعد فعالية ثقافية وتراثية وسياحية في الوقت نفسه. ويتزامن المعرض مع مزاد نادي الصقور السعودي الثاني الذي يقام خلال المدة من 1 أكتوبر إلى 15 نوفمبر المقبل، وسيخصص لصقور الطرح المحلي، وكانت نسخته الأولى التي أُقيمت العام الماضي قد شهدت حضورًا وإقبالاً واسعَيْن، وتجاوزت مبيعاته 10 ملايين ريال.

وبيَّن أن نهاية العام ستشهد إقامة الحدث الأكثر ترقبًا وانتظارًا من قِبل الصقارين، وهو مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي ينظمه النادي في نسخته الرابعة خلال المدة من 28 نوفمبر إلى 16 ديسمبر المقبل، ويتضمن مسابقتَي الملواح (الدعو) 400 متر والمزاين، ويمنح جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى، إضافة إلى حمل لقب كأس الملك عبدالعزيز في فئات المسابقة، في حدث هو الأضخم من نوعه في العالم؛ إذ تمكن من دخول موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية مرتَيْن متتاليتَيْن.