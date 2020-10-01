الأمطار تهطل على الطائف.. و"المدني" يحذر

الجهات الأمنية تواجدت لمباشرة أي طارئ

تصوير - ماجد عسيري: شهدت محافظة الطائف، بعد عصر اليوم، هطول أمطار متوسطة، شملت مجموعة من الأحياء السكنية.

ورصدت عدسة "سبق" بعض الصور، في ظل وجود الجهات الأمنية بالميدان، لمباشرة أي بلاغ طارئ.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمسافرين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب.

وشدّد "المدني" على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.

وتشمل الأمطار مركز الشفا والعديد من الأحياء وسط المحافظة؛ مما شجع الأهالي والزائرين على الاستمتاع بهذه الأجواء التي صادفت إجازة نهاية الأسبوع.

وسالت على إثر الأمطار العديد من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، ويستمر هطول الأمطار.

وكانت الجهات المعنية قد نبهت إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.