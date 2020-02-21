"التخصصات الصحية" تقدم خدماتها لـ1500 ممارس في ملتقى الطب التجميلي

عرضت مبادراتها على الزوار .. في إطار استراتيجيتها نحو الاندماج مع المجتمع

قدمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، خدماتها إلى أكثر من 1500 ممارس صحي وزائر خلال مشاركتها في ملتقى الطب التجميلي، الذي اختتمت فعالياته أمس في مدينة الرياض.

وقال مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الهيئة فهد القثامي: الهيئة تحرص على المشاركة في الملتقيات والفعاليات الصحية والتعريف بخدماتها وجهودها للمجتمع بشكل عام وللممارسين الصحيين على وجه الخصوص.

وأضاف: يأتي ذلك في إطار استراتيجيتها نحو الاندماج مع المجتمع وتقديم خدمات عملاء على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن الهيئة قدمت، عبر ممثليها نبذة،عن جهودها ومبادراتها، أبرزها مبادرة "تحمينا نحميك" وبرنامج "داعم" للمتدربين، ومبادرة "تستاهل نجيك" لزيارة المنشآت الصحية إلى جانب التعريف بالخدمات الإلكترونية المتعلقة بمنصة "ممارس بلس" وساعات التعليم الطبي المستمر والقبول والتسجيل للمتدربين، والتعليم الإلكتروني، وشؤون التدريب، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر منصاتها المختلفة.

ولفت إلى أن زوار الجناح تعرفوا على الهيئة من خلال المواد الإعلامية التي عرضت في الجناح والدور الذي تقوم به لحماية وتعزيز الصحية في المملكة من خلال الكفاءات المؤهلة.