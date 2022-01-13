أمانة جدة تُزيل تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 57 ألف متر

للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء

أزالت أمانة محافظة جدة، تعديات على أراضٍ حكومية في نطاق بلدية المليساء الفرعية، تُقَدَّر مساحتها بنحو 57.000 متر مربع؛ وذلك للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء، وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

وأوضحت الأمانة أن جهود البلدية -بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة- أسفرت عن إزالة الإحداثات المخالفة والأكشاك لعمالة تمارس أعمالًا خطرة من حرق للنحاس والأسلاك الكهربائية بغرض إعادة تدويرها.

ولفتت إلى أن الموقع يشهد جولات ميدانية متواصلة لمنع المخالفات ومظاهر التلوث وتحسين المشهد الحضري على الطرق وفي الأراضي المفتوحة وداخل الأحياء.