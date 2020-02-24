الحمدان يخرّج 22 متدربًا ومتدربة لبرنامج "الأخصائي المعتمد" يمثلون 16 جهة حكومية

نُفّذ بالتعاون مع معهد الإدارة العامة ويهدف لرفع كفاءة موظفي الموارد البشرية

تحت رعاية وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، نظّم معهد الإدارة العامة بمقره بالرياض، صباح اليوم الاثنين 30 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 24 فبراير 2020م، وبحضور مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، وعدد من كبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية ووزارة الخدمة المدنية، حفلَ تخريج 22 متدربًا ومتدربة من برنامج "الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية"، يمثلون 16 جهة حكومية، بعد إتمامهم مرحلة التدريب، ومنحهم شهادة الاعتماد لتطبيق اللائحة لمدة 5 سنوات.

وقد استهلّ الحفلُ فعالياته بعرض فيلم تعريفي عن البرنامج، ثم ألقى وزير الخدمة المدنية كلمة بهذه المناسبة، رحّب فيها بالحضور والخريجين والخريجات، وأعرب عن سعادته بتخريج 22 خريجًا وخريجة؛ مؤكدًا أن الإقبال على البرنامج فاق التوقعات حيث تَقَدم له 1500 موظف وموظفة من أكثر من 52 جهة حكومية.

وقال: "لمست الحماس الكبير من المتدربين في البرنامج، والرغبة الصادقة من موظفي وموظفات الجهات الحكومية لاستيعاب التغييرات التي تمت على اللائحة التنفيذية".

مثمنًا الجهود المشتركة والتعاون بين وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة في هذا الجانب، والهادفة إلى أن تكون الدورات متخصصة ومُوَجّهة لرفع كفاءة الموارد البشرية ونجاح استراتيجية الوزارة منذ أكثر من 18 شهرًا، وتمكين الجهات الحكومية ونقل الصلاحيات لها لتطوير كفاءاتها من الموارد البشرية.

وفي ختام كلمته، قال الوزير: "أكرر تهنئتي للزملاء والزميلات الخريجين والخريجات؛ فقد بدأنا نلمس الثمرات الأولى لهذا البرنامج، ومشاركتهم لنا في تأسيس المرحلة الجديدة من الخدمة المدنية؛ الهادفة إلى تلبية تطلعات وطموحات قيادتنا الرشيدة، يحفظها الله"، وأبدى تمنياته لهم بمزيد من التوفيق.

ثم تشرف الخريجون والخريجات بالسلام على وزير الخدمة المدنية، واستلام شهادات التخرج. وعقب ذلك تم تكريم المساهمين في نجاح البرنامج من بين منسوبي كل من وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة. وفي ختام فعاليات الحفل، تم التقاط صورة جماعية لخريجي وخريجات البرنامج مع معالي الوزير، ومعالي مدير عام معهد الإدارة العامة.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد نفّذت -بالتعاون مع معهد الإدارة العامة- برنامج "الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية"؛ بهدف ضمان تمكن أخصائي الموارد البشرية في الجهات الحكومية من الإلمام بمضامين اللائحة، ووصولًا لكفاءة التطبيق في مرحلة التمكين، ورفع كفاءة موظفي الموارد البشرية في القطاع الحكومي، الراغبين في الحصول على اعتماد من وزارة الخدمة المدنية في تطبيق لائحة الموارد البشرية من حيث المعرفة النظرية، والقدرة على تطبيقها، ومدى إدراك المسؤولية المهنية عند التطبيق.

ويتكون برنامج الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، من (6) دورات تشمل جميع أبواب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، كشغل الوظائف، وتطوير الموارد البشرية، والإجازات، وبيئة العمل، وإدارة الأداء الوظيفي، وإنهاء الخدمة. ويخضع مَن اجتاز الدورات لاختبار يؤهله للحصول على شهادة اعتماد من وزارة الخدمة المدنية لمدة (5) سنوات.

وقد تم تطوير البرنامج الذي يستهدف موظفي الموارد البشرية في القطاع الحكومي بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، ويمكن للمهتمين التسجيل في البرنامج عبر نظام تسجيل المرشحين الخاص بمعهد الإدارة العامة على الرابط:

https://eservice1.ipa.edu.sa/ITNSWeb/faces/login