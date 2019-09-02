مصرع 5 أشخاص وإصابة 50 آخرين في انفجارات كابول الأفغانية

وقعت قرب القرية الخضراء التي تضم وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم الثلاثاء؛ وذلك إثر انفجارات هزت وسط العاصمة الأفغانية كابول، تلاها إطلاق نار.

وتفصيلاً، أوضح نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، أن الانفجار وقع قرب القرية الخضراء التي تضم وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية، وأنه تم إجلاء خمس جثث وخمسين جريحًا من المنطقة، كلهم مدنيون.

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بعد حديث عن اتفاق سلام محتمل مع طالبان

انفجار قوي يهز كابول وسماع دوي إطلاق نار

هزّ انفجار قوي ليل الاثنين وسط كابول، تلاه ما يشبه إطلاق النار، دون أن يعرف مصدره، وفقاً لموقع قناة العربية.



وتفصيلاً، تزامن الانفجار مع بث التلفزيون الأفغاني مقابلة مع المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد، الذي تحدث عن اتفاق سلام محتمل مع طالبان.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرة رحيمي، إن الانفجار وقع في منطقة شرقي كابول، حيث يقيم أجانب ويوجد عدد من مكاتب الأمم المتحدة والسفارات والأبنية الحكومية.

وأبلغ مسؤول آخر بوزارة الداخلية شبكة "طلوع" الإخبارية بأن الانفجار نتج عن سيارة ملغومة، لكنّ تقارير إعلامية غير مؤكدة قالت إنه ناجم عن شاحنة مفخخة.

ولم يعرف على الفور ما إذا كان الانفجار قد أدى إلى سقوط ضحايا أم لا، فيما انتشرت الشرطة في الموقع.

وكان مبعوث الولايات المتحدة إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، عرض في وقت سابق من اليوم الاثنين على الرئيس أشرف غني مسودة اتفاق مع طالبان.