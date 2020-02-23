"التعليم" تبحث سبل مواجهة التحديات في ظل الثورة الصناعية الرابعة

خلال مؤتمر ومعرض الخليج الحادي عشر بجدة وبمشاركة مصرية

افتتحت وكيلة وزارة التعليم الجامعي الأهلي الدكتورة ريمة بنت صالح اليحيا، اليوم، مؤتمر ومعرض الخليج الحادي عشر للتعليم، الذي تنظمه جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT، بمقرها بجدة، على مدى يومين، بحضور وزير التعليم المصري الدكتور خالد عبدالغفار.

وأوضحت الدكتورة "اليحيا"، خلال الافتتاح، أن الجامعات الأهلية للتعليم العالي ظهرت كمصدر لاقتصاديات الدول، ما تعد الأساس الذي ينطلق منه المفكرين والمبدعين في المستقبل، لتوفير جودة عالية لشباب المستقبل، مضيفة أن الجامعات الأهلية شهدت نمواً خلال العشر سنوات الأخيرة، ما أسهم ذلك في تأسيس وكالة الوزارة للتعليم العالي الأهلي لتلبي احتياجاته وتعمل علي استخراج الرخص والاعتمادات والبرامج الأكاديمية.

وأكدت وكلية التعليم الجامعي أن التطور الصناعي غيّر العالم لطرق إيجابية وتفاؤلية، ما أسهم في رفع مستوى المعيشة لكثير من الناس وزباده اقتصاديات الدول وأسسّت الطريق للتحول الكلي لنظام التعليم في العالم، فالتعليم في الثورة الصناعية الرابعة يركز على التفكير النقدي وإدارة الموارد البشرية والذكاء العاطفي واستخدام الحكمة والحوار والمرونة.

من جانبه، أشار مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، إلى أن الدول الخليجية عامة تواكب التطور الذي يحدث في الصناعة، ما جعل المملكة تعمل بكل جدية على مواكبة هذا التطور، إذ تم إعداد مركزا للابتكار وكذلك منصة رقمية، إلى جانب مؤشرات باستخدام نواتج هذه الثورة الصناعية الرابعة بكل ما تحمل من مستجدات صناعية وتقنية، وهو مؤشر على جدية هذا التطور، مبينًاً أن هذا الإعداد والاستعداد لم يأتِ إلا من خلال خطط تعليمية استراتيجية هادفة، واستناداً إلى نواتجها الإيجابية وبخاصة بعد تبني ولاة الأمر -حفظهم الله- على تلك الرؤية الطموحة 2030.

وأوضح الدكتور "اليوبي" أن هذه الطفرة ينبغي توظيف التعليم في بلادنا للاهتمام بأمور حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمركبات ذاتية القيادة والتقنيات متناهية الصغير (النانو) والحوسبة وغيرها، وذلك من منطلق أن هذه النسخة من الثورة الصناعية تمثل في جوهرها الرقمنة الإبداعية، التي تعمل على دمج التقنيات المادية والرقمية والإحيائية من خلال إزاحة العوامل بينها، لتكون التكنولوجيا جزءاً رئيسياً في كل أوجه الحياة، وما يحدث في مشروع نيوم العملاق، مثل المدن الذكية.

إلى ذلك استعرض عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الأمير سعد بن سعود بن محمد في كلمته آراء عدد من النخبة من خبراء مؤسسات التعليم العالي على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج والدول العربية الأخرى يستخدمون أكثر من 12 بالمائة من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في المجالات التعليمية والتدريبية، ما يؤهلها لتكون وسيلة للتطوير بالمجالات التعليمية والبحثية

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، في كلمته خلال الافتتاح أن المملكة تشهد تطوراً في جميع المجالات من خلال رؤية 2030، ما أوجد لدينا شباباً قادرين على إحداث تغيير حضاري في مجال التعليم، سواء كان التعليم العام أو التعليم الجامعي، لنواكب الثورة الصناعية الرابعة.