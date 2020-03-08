جامعة شقراء تعلّق العمل بالبصمة وتؤجل حفل الخريجين ومؤتمر الثورة الصناعية

أجّلت جميع الفعاليات حرصاً على منسوبيها وتصدياً لفيروس "كورونا"

وجّه مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، اليوم، بتعليق نظام البصمة مؤقتاً في ضبط إجراءات الدوام والانصراف في الجامعة وكلياتها.

كما وجّه بتأجيل حفل الخريجين والخريجات المركزي، وتأجيل المؤتمر الدولي للثورة الصناعية، وجميع الفعاليات والمناسبات في الجامعة.

يأتي ذلك انطلاقاً من اهتمام وحرص مدير الجامعة على صحة منسوبي الجامعة، ودعمه الجهود المبذولة للتصدي لانتشار فيروس "كورونا" الجديد، لحين ورود ما يفيد بالقضاء التام عليه صحياً.