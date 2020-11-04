"الأرصاد" تُصدر تنبيهًا متقدمًا بأمطار غزيرة على عسير

الحالة تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ8 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.

ويشمل التنبيه محافظات: (المجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل والمراكز التابعة لها)؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة الـ8 مساءً.