مجمعات السلامة الطبية تقدم 3 مبادرات لخدمة المجتمع

قدّم رجل الأعمال صالح بن حسين آل سلامة رئيس مجلس إدارة مجموعة آل سلامة 3 مبادرات لخدمة المجتمع، وهي خصم 50٪ لأبطال الحد الجنوبي وأبناء شهداء الواجب، في كل مجمعات السلامة الطبية ودعم لمنسوبي جمعية مرضى السرطان.

وعقد اتفاقية لتوطين مهنة الصيدلة في كل صيدليات السلامة، وقال "آل سلامة": "دورنا في خدمة المجتمع هو دور كل مواطن سعودي ورجل أعمال شريف يعتز بهذا الوطن الذي لولا الله سبحانه وتعالى ثم هو لما وصلنا لما وصلنا اليه اليوم، فكل ما نقدم يبقى شيئاً بسيطاً لوطننا الغالي وقيادتنا الحكيمة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ولا أنسى دور أمير نجران ونائبه اللذين قدما الكثير للمنطقة وحريصين على خدمة الدين ثم الوطن والقيادة".