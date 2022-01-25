الجزائر تدين وتستنكر الاعتداءات على المملكة والإمارات

دعت إلى تفادي التصعيد وتغليب الحوار لتجاوز الخلافات

أعربت الجزائر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مجددة تضامنها الدائم مع البلدين.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم، بأن الجزائر تعرب عن شجبها لهذه الأعمال العدائية، وتدعو مجدداً إلى تفادي التصعيد، وتغليب الحكمة والحوار لتجاوز الخلافات، وإيجاد الحلول الكفيلة بضمان مستقبل يسود فيه السلم والأمن والرفاهية لمصلحة شعوب المنطقة كافة.