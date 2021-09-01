"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تشمل محافظة خباش.. وتستمر حتى الـ8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتستمر الحالة التي تشمل مدينة نجران، ومحافظة خباش، حتى الساعة الثامنة مساءً.

حالة الطقس أتربة مثارة المركز الوطني للأرصاد غبار الأرصاد

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01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443 03:04 PM

تشمل محافظة خباش.. وتستمر حتى الـ8 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتستمر الحالة التي تشمل مدينة نجران، ومحافظة خباش، حتى الساعة الثامنة مساءً.

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