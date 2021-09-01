"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تشمل محافظة خباش.. وتستمر حتى الـ8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتستمر الحالة التي تشمل مدينة نجران، ومحافظة خباش، حتى الساعة الثامنة مساءً.