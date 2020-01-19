تطورات جريمة منزل نانسي .. لا تفاوض مع عائلة القتيل "موسى"

بعد ساعات من رفعها وزوجها قضية ضدّ سوري هدّد عائلتها بالقتل

نفى محامي الدفاع عن فادي الهاشم؛ زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم؛ دخول موكله في أيّ مفاوضاتٍ مع عائلة القتيل محمد موسى؛ الذي لقي مصرعه في منزل الهاشم.

وقال المحامي غابي جرمانوس؛ في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إنه "في انتظار قرار قاضي التحقيق الأول نقولا منصور؛ الذي سيستكمل التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة، وستكون للقضاء الكلمة الفصل في هذه القضية".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بالحديث عن مطالبة مقرّبين من عائلة موسى؛ بمبلغ نصف مليون دولار أميركي من عائلة نانسي عجرم؛ على خلفية مقتل ابنهم.

يأتي هذا التطور بعد ساعات من رفع نانسي عجرم؛ وزوجها، قضية ضدّ شخص سوري مقيم في ألمانيا كان قد هدّد عائلتها بالقتل على خلفية مقتل السوري محمد موسى؛ في منزلها.

وأوضح جرمانوس؛ أنه تمّ اتخاذ إجراء قانوني ضدّ وسيم زكور؛ الذي يقول إنه صحفي سوري ويعيش في ألمانيا، وذلك إثر تهديده بقتل عجرم؛ أو زوجها، أو إحدى بناتها.

وجاء في الشكوى: "أن الموكلين نانسي؛ وفادي؛ يتعرّضان للتهديد الصريح والمباشر بالقتل، ولحملة منظّمة تطول شخصهما وعائلتهما بعد الحادثة المؤلمة التي حصلت في منزلهما".

وأوضح نص الشكوى أن "المدعى عليه عمد في بث مباشر على صفحته عبر فيسبوك، إلى تهديد الموكلة وزوجها الموكل وإحدى بناتها بالقتل، وذلك لأخذ الثأر عن موت المدعو محمد موسى؛ وحرّض أقاربه للقيام بذلك".

وقرّر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور؛ تحديد جلسة الخميس المقبل، موعداً جديداً لمتابعة التحقيق بشأن مقتل الشاب السوري محمد موسى؛ في منزل الفنانة اللبنانية.

تأتي الجلسة بعد أن أعطى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون؛ إشارة بختم التحقيق الأولي لديها، وادعت على فادي الهاشم؛ بجناية القتل العمد.