"الزهراني" يحتفل بعقد قران ابنه "محمد" في الطائف

احتفل المهندس جمعان بن سعيد الزهراني، بعقد قران ابنه "محمد"، من ابنة سعيد بن محمد آل لافي الغامدي -رحمه الله- مساء أمس الجمعة، بإحدى قاعات الأفراح في محافظة الطائف.

اقتصر الحفل على أهالي العروسين، تماشياً مع القرارات الخاصة بمنع التجمعات، والتدابير التي وضعت في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا.

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26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442 05:11 PM

"الزهراني" يحتفل بعقد قران ابنه "محمد" في الطائف

صحيفة سبق الإلكترونية

الطائف

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احتفل المهندس جمعان بن سعيد الزهراني، بعقد قران ابنه "محمد"، من ابنة سعيد بن محمد آل لافي الغامدي -رحمه الله- مساء أمس الجمعة، بإحدى قاعات الأفراح في محافظة الطائف.

اقتصر الحفل على أهالي العروسين، تماشياً مع القرارات الخاصة بمنع التجمعات، والتدابير التي وضعت في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا.

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