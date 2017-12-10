أمانة الباحة تغلق معملَيْن لصناعة الحلويات بعد رصد مخالفات عدة

هدَّدت بإغلاق وتغريم المحال المخالفة بالتعاون مع "الغذاء والدواء"

أغلقت أمانة الباحة - بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء - معملَيْن لصناعة الحلويات؛ وذلك بعدما رصدت فيهما العديد من المخالفات الصحية، وهددت بإغلاق أو فرض الغرامات المالية في حق المحال المخالفة، ومصادرة وإتلاف المواد التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة.

وفي التفاصيل، أوضح أمين منطقة الباحة، الدكتور علي السواط، أن الجولات مستمرة على جميع المحال التجارية والمطاعم والبوفيهات، وكل ما يتعلق بالصحة العامة. مؤكدًا أن الأمانةوالبلديات التابعة لها لن تتهاون مع مخالفي الاشتراطات الصحية، وسيتم إغلاق أو فرض الغرامات المالية في حق المحال المخالفة، ومصادرة وإتلاف المواد التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين أو المقيمين على حد سواء.

ودعا أمين المنطقة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات من شأنها الإضراربالصحة العامة، وذلك عن طريق الاتصال على رقم طوارئ الأمانة (940)، أو عن طريق موقع «الأمانة» الإلكتروني، أو واتس البلاغات ‪0550271419.