إفريقيا.. إصابات كورونا في القارة بلغت 8 ملايين و503 آلاف حالة و219 ألف وفاة

أكدت أحدث إحصائية صادرة عن "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، بلوغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد 8 ملايين و503 آلاف إصابات، كما بلغ عدد الوفيات 219 ألفًا؛ بينما تعافى 7 ملايين و902 ألف شخص.
وبلغت نسبة تحصين سكان القارة الإفريقية باللقاحات المضادة لكورونا 5.9%، وسجلت نسبة مَن تلقى جرعة واحدة 8.5%.
أكدت أحدث إحصائية صادرة عن "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، بلوغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد 8 ملايين و503 آلاف إصابات، كما بلغ عدد الوفيات 219 ألفًا؛ بينما تعافى 7 ملايين و902 ألف شخص.
وبلغت نسبة تحصين سكان القارة الإفريقية باللقاحات المضادة لكورونا 5.9%، وسجلت نسبة مَن تلقى جرعة واحدة 8.5%.