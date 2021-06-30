إغلاق محطة وقود مخالفة لاشتراطات البلدية بـ"شرائع مكة"

شددت وكالة البلديات على ضرورة الالتزام بجميع المتطلبات

أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة محطة وقود مخالفة، ضمن نطاق بلدية الشرائع الفرعية؛ لمخالفة اللوائح التنظيمية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الخاصة بالاشتراطات الفنية لمحطات الوقود ومراكز الخدمات.

وشددت وكالة البلديات على ضرورة الالتزام بجميع المتطلبات، ومراعاة الاشتراطات في تصاميم المحطات ومرافقها الخدمية، مؤكدةً أن هناك لجنة فنية رفيعة المستوى مُشَكّلة للوقوف على محطات الوقود والمرافق التابعة لها؛ من أجل ضمان سلامتها، والتأكد من توافر المواصفات والمتطلبات الواردة في اللوائح البلدية.

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30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 02:34 PM

شددت وكالة البلديات على ضرورة الالتزام بجميع المتطلبات

إغلاق محطة وقود مخالفة لاشتراطات البلدية بـ"شرائع مكة"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة محطة وقود مخالفة، ضمن نطاق بلدية الشرائع الفرعية؛ لمخالفة اللوائح التنظيمية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الخاصة بالاشتراطات الفنية لمحطات الوقود ومراكز الخدمات.

وشددت وكالة البلديات على ضرورة الالتزام بجميع المتطلبات، ومراعاة الاشتراطات في تصاميم المحطات ومرافقها الخدمية، مؤكدةً أن هناك لجنة فنية رفيعة المستوى مُشَكّلة للوقوف على محطات الوقود والمرافق التابعة لها؛ من أجل ضمان سلامتها، والتأكد من توافر المواصفات والمتطلبات الواردة في اللوائح البلدية.

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