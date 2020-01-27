نائب الرئيس اليمني: ميليشيا الحوثي تعيش حالة هيستيريا بعد مقتل سليماني

قال: همجيتهم تصطدم بثبات اليمنيين ورفضهم أن يكون اليمن مرتعاً لولاية الفقيه

قال نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن؛ إن ميليشيا الحوثي الانقلابية كإحدى أدوات إيران الارهابية في المنطقة تعيش حالة هيستيريا إثر الهزائم التي تلقتها في جبهات مختلفة وعلى أثر مقتل أحد مموّليها ومشرفيها الإرهابي قاسم سليماني.

وأضاف نائب الرئيس اليمني، بالقول: إن الميليشيا تدفع بكل قوتها للانتقام لمقتل سليماني؛ بدماء اليمنيين وإزهاق أرواحهم والسيطرة على مواردهم وقرارهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الفريق محسن؛ بقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد أحمد الحبيشي؛ للاطلاع على المستجدات الميدانية في جبهات المنطقة.

وأكّد نائب الرئيس اليمني، أن همجية ميليشيا الحوثي العدوانية تصطدم بثبات وبأس اليمنيين واصطفافهم ورفضهم بأن يكون هناك "حزب الله" آخر في اليمن، أو أن يكون اليمن مرتعاً لولاية الفقيه أو بلداً آخر تمتد إليه يد التآمر والغدر الإيرانية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما حثّ الفريق محسن؛ على مزيد من الجاهزية القتالية والصبر والثبات حتى تحقيق النصر وهزيمة الميليشيات.