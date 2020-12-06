تبوك.. "السويل" يتفقد صالات الجوازات بمطار خليج نيوم وميناء ضباء

أشاد بمستوى تطور العمل الذي يعكس مدى الازدهار الذي تَحقق بالرؤية الطموحة

قام مدير جوازات منطقة تبوك المكلف العميد خالد بن حمد السويل يوم الخميس 18/ 4/ 1442هـ، بجولة تفقدية للاطلاع على سير العمل في صالات القدوم والمغادرة بجوازات مطار خليج نيوم وميناء ضباء.

واستمع "السويل" لشرح مفصل من مدير جوازات ضباء العقيد عبدالله مزعل العنزي لآلية سير العمل بالصالات والمكاتب الداخلية لموظفي الجوازات، والتي تقدم خدماتها عبر مطار نيوم وميناء ضباء.

وأشاد العميد "السويل" بمستوى تطور العمل في جوازات مطار خليج نيوم والذي يعكس مدى الازدهار الذي تحقق بفضل الله ثم بالرؤية الطموحة للمملكة رؤية ٢٠٣٠.

وحث السويل العاملين على مضاعفة الجهد وبذل المزيد من العطاء؛ مؤكدًا أن هذه الجولة وما سيعقبها من جولات، تأتي بهدف الاطلاع على سير العمل والوقوف على أداء العاملين بالصالات؛ منوهًا بالدعم اللا محدود من قِبَل مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، الذي سيساهم -بإذن الله- بشكل كبير، في تسهيل الإجراءات من وعبر مختلف المنافذ بمنطقة تبوك، دون الإخلال بالإجراءات الأمنية التي تسهم في المحافظة على أمن وطننا.