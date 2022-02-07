حملة "لتبقى": هذه إرشادات لخفض استهلاك طاقة "سخان المياه"

في ظل برودة الأجواء وتراجُع درجات الحرارة

مع برودة الأجواء هذه الأيام، وتراجُع درجات الحرارة، شدَّدت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" على أهمية اتباع عدد من النصائح والإرشادات التي تقلل من استهلاك الطاقة عند استخدام جهاز سخان المياه.

وقالت: "في هذه الأيام يكثر استخدام سخان المياه في المنازل والمؤسسات والشركات؛ الأمر الذي يتطلب اتباع عدد من النصائح البسيطة التي تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية".

وأوضحت الحملة أن سخان المياه من أكثر الأجهزة استهلاكًا للطاقة الكهربائية؛ الأمر الذي يتطلب اتباع عدد من الوصايا والتعليمات، من أهمها ضبط درجة حرارة السخان في المنازل أو الشركات عند 60 درجة مئوية، وأيضًا إطفاؤه في حال كان أصحاب المنزل في الخارج، أو كان موظفو الشركات في إجازة.

وأوضحت الحملة أن سخان المياه يعمل على مدار الساعة إذا كان في حالة تشغيل، وموصولاً بمصدر كهربائي؛ ما يعني أنه يستهلك طاقة كهربائية مهدرة إذا لم تُستخدم المياه الساخنة. وقالت: "إن ذلك من شأنه أن يوفِّر درجة حرارة آمنة، وفي استهلاك الطاقة الكهربائية".

وأوصت الحملة بعمل صيانة دورية لسخان المياه؛ للتأكد من سلامته، وصلاحيته للاستخدام. وعند الشراء يوصَى باختيار سخان المياه الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة، في إشارة إلى أهمية اختيار "المستوى الأخضر"، وكذلك اختيار الحجم المناسب لعدد أفراد الأسرة وفق الاستخدام اليومي.