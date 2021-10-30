"المدخلي" يحصد درجة "الأستاذية "بجامعة جازان

صدر قرار رئيس جامعة جازان بترقية الدكتور عبدالرحمن بن عمر المدخلي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون، إلى درجة أستاذ، وذلك بعد موافقة المجلس العلمي على مجموعة من الأبحاث من النتاج العلمي الذي تقدَّم به، وتم تحكيمه علميًّا، واجتيازه أكاديميًّا.



يُشار إلى أن "المدخلي" تقلد عددًا من المناصب القيادية والإشرافية والاستشارية في جامعة جازان وغيرها، وهو عضو في عدد من اللجان.