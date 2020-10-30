رغم استقالة رئيس النادي.. "ميسي" يرغب في مغادرة برشلونة

رغم قرار جوسيب ماريا بارتوميو بالاستقالة من رئاسة النادي الكتالوني مؤخراً، لايزال الأرجنتيني ليونيل ميسي مصمماً على الرحيل عن صفوف برشلونة.

وبحسب ما ذكرته مصادر برنامج "الشرنجيتو" الإسباني، الجمعة، فإن ميسي يفكر في الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي، بعد نهاية الموسم الجاري مباشرة.

وينوي قائد البارسا الانتظار حتى معرفة نتيجة الانتخابات الرئاسية داخل النادي، لكنه يفضل مغادرة إسبانيا بالكامل لشعوره بالحاجة إلى خوض تحديات جديدة.