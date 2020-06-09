جازان: تسجيل 20 إصابة بـ"كورونا"

وفاة في صبيا.. و9 حالات تعافٍ ببيش

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 20 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة رصدت في خمس مدن، حيث سجلت مدينة بيش 7 ‏ وجازان 5 وصامطة 5 وصبيا 2 إضافة إلى حالة وفاة، والموسم 1 .

وسجلت المنطقة حالات تعافٍ من الفيروس، ثلاث حالات في جازان، وحالة في العيدابي ومثلها في الداير وحالتان في صبيا، إضافة إلى تسع حالات في بيش.

فيروس كورونا الجديد

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09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 04:39 PM

وفاة في صبيا.. و9 حالات تعافٍ ببيش

جازان: تسجيل 20 إصابة بـ"كورونا"

محمد المواسي

جازان

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أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 20 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة رصدت في خمس مدن، حيث سجلت مدينة بيش 7 ‏ وجازان 5 وصامطة 5 وصبيا 2 إضافة إلى حالة وفاة، والموسم 1 .

وسجلت المنطقة حالات تعافٍ من الفيروس، ثلاث حالات في جازان، وحالة في العيدابي ومثلها في الداير وحالتان في صبيا، إضافة إلى تسع حالات في بيش.

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فيروس كورونا الجديد

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