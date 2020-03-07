"مدني حائل" يحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة

دعا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها، وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية بالمنطقة.