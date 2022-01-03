عبر "تليجرام".. "اعتدال" يتيح لرواد التواصل المشاركة في مكافحة المحتوى المتطرف

لإبداء ملاحظاتهم حيال المحتويات المتطرفة وكشف أساليبها والحماية من مخاطرها

استمرارًا لتعزيز الشراكة المجتمعية في مكافحة الفكر المتطرف، والحد من انتشاره في منصات التواصل الاجتماعي، أطلق المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) على منصة (تليجرام) نافذة تواصل جديدة لمبادرة "معتدل" بهدف تسهيل مشاركة رواد منصات التواصل الاجتماعي ملاحظاتهم حيال المحتويات المتطرفة.

وتفصيلاً، تضاف منصة (تليجرام) إلى نافذة "معتدل" على الموقع الإلكتروني للمركز بهدف زيادة مستوى التفاعل فيما بين (اعتدال) ومكونات المجتمع، والتعاون في مكافحة الفكر المتطرف والحماية من مخاطره.

ويمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع (اعتدال) مباشرة، وتقديم ملاحظاتهم عن طريق الرابط https://t.me/E_moderateBot أو الحساب E_ModerateBot@.

وتُرسخ مبادرة "معتدل" التي أطلقها المركز في (يونيو) 2020 باللغتين العربية والإنجليزية، المسؤولية المجتمعية والتعاون في مكافحة الفكر المتطرف، الذي يعد مقدمة للعمل الإرهابي والعنيف، ورصده وكشف أساليب انتشاره، وذلك للحد من خطره على الفرد والمجتمع.