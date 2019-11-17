هيئة معروف الرياض تنفذ برامج وكلمات توجيهية لمنسوبيها في المنطقة

أكّدت على السمع والطاعة لولاة الأمر وتعزيز الانتماء للوطن

نفذت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الأحد؛ برامج وكلمات توجيهية لمنسوبي الهيئات والمراكز في المنطقة.



جاء ذلك عبر مرشدي التوعية والتوجيه بالفرع، الذين ركزوا على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفق الأنطمة والتعليمات، والتذكير بنعمة الأمن، ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، وتعزيز الانتماء للوطن.



وتطرّقت الكلمات التوعوية إلى التذكير بالتخلق بالأخلاق الحسنة، والتفاني في خدمة الدين والوطن، وبذل النصيحة والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة.



يذكر أن هذه الكلمات ضمن خطة عمل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض التوجيهية، بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.