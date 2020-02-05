"بيئة عسير" تنظم ورشة عمل عن رفع كفاءة الإنفاق

عُقِد اللقاء الأول مع مزارعي ومنتجي الفراولة

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، اليوم، ورشة عمل بعنوان رفع كفاءة الإنفاق، تضمّنت ندوة ألقاها علي حسن عسيري مدير فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء أبها، وبمشاركة مديري المكاتب والوحدات لوزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير وعدد من رجال الإعلام والمهتمين.

وأكد المهندس غانم الجذعان مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير على أن إقامة مثل هذه الندوات تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية كفاءة الإنفاق والتنظيم الصحيح للاستفادة من الموارد، بما يضمن صرفها بالطرق السليمة، وفي أوجهها الصحيحة دون التأثير على جودة العمل وسلامة المنتج.

من جهة أخرى، عُقِد أيضاً بمقر فرع الوزارة بعسير الاجتماع الأول لمزارعي ومنتجي الفراولة بمنطقة عسير. ودار اللقاء حول كيفية دعم وزارة البيئة والمياه والزراعة لمزارعي الفراولة واستعراض العقبات التي يواجهها المزارعون والمنتجون والسبل المثلى لعلاجها. وقد خرج اللقاء بعدة توصيات تأتي في مقدمتها إقامة مهرجان للفراولة، والعمل على إنشاء جمعية تعاونية خاصة لمزارعي الفراولة، والرفع بطلب مختبر للأنسجة ومركز للأبحاث الزراعية، وكذلك الرفع بطلب استقطاب خبراء في زراعة الفراولة.

وكان المهندس غانم الجذعان قد عقد اليوم اجتماعاً مع مديري مكاتب ووحدات وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير واستعرض معهم الخطوات المهمة لاستقبال طلبات وتسجيل المزارعين ومربي الماشية في برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، والذي انطلق مطلع هذا الأسبوع في جميع مدن ومحافظات المملكة. وحث "الجذعان" مديري المكاتب والوحدات على أهمية تعريف المواطنين بهذا البرنامج والشروط اللازم توفرها للتقديم والتسجيل؛ لتحقيق الهدف المنشود من هذا البرنامج.