أخطاء غيّرت وجه التاريخ.. عبارة خطأ في مؤتمر صحفي أسقطت جدار برلين

معه سقطت الشيوعية وتوحدت ألمانيا

تسببت "عبارة خطأ" في مؤتمر صحفي بسقوط جدار برلين، حين نطق بها سياسي من ألمانيا الشرقية يوم 9 نوفمبر 1989، وتبادلتها الصحف ووكالات الأنباء مساء، وصباح اليوم التالي تدفق الآلاف على الجدار، فسقط، وتوحدت ألمانيا.

جدار برلين

ويعد جدار برلين أشهر جدار فاصل في تاريخ البشرية، وقد بني عام 1961م، ليقسم مدينة برلين الألمانية إلى شطرين شرقي شيوعي تحت نفوذ الاتحاد السوفييتي، وغربي ليبرالي تحت وصاية بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

ويمتد الجدار لمسافة 155 كلم، منها 43 كلم تقطع مدينة برلين من الشمال إلى الجنوب، ويتكون الجدار من الإسمنت المسلح، بارتفاع يفوق الـ3 أمتار، تم تحصينها بمراكز مراقبة وجنود مسلحين وأسلاك شائكة.

قصة غريبة

ويروي موقع "ذا كونفرسيشن" الإخباري، قصة السقوط الغريبة للجدار، ويقول: في صيف عام 1989، كانت النمسا والمجر قد فتحتا الحدود بينهما، لتمنحا سكان ألمانيا الشّرقية طريقاً للهروب، عبر تشيكوسلوفاكيا إلى المجر ومنها إلى أوروبا الغربية. ومع إعلان الحكومة التشيكيّة قرار إغلاق الحدود وسدّ الطّريق، بدأت في ألمانيا الشّرقية احتجاجات طالب فيها الألمان بحقّهم في السّفر.

سفر بشرط واحد

وكان حزب الوحدة الاشتراكي يحكم ألمانيا الشّرقية في ذلك الوقت، وفي محاولةٍ منه لقمع هذه الاحتجاجات المتنامية، اتّخذ الحزب قراراً أعلن بموجبه السّماح لسكان ألمانيا الشّرقية بالسّفر مباشرةً إلى ألمانيا الغربية، شرط أن يكون بحوزتهم جواز سفر، وهو المستند الذي لا يملكه سوى قلّة قليلة جداً من الألمان.

بدا القرار خطةً ذكية ومُحكمة، إذ من خلاله يظهر الحزب أنه منح سكان ألمانيا الشرقية الحق بالسفر، فتتوقف الاحتجاجات، وبعدها سيكون على الأغلبية السّاحقة من المواطنين التقدّم بطلبات للحصول على جوازات سفر، وهو ما لن يحدث بسبب إجراءات بيروقراطية طويلة من السّهل على الحكومة التحكّم بها.

خطأ الحزب

لكن حزب الوحدة الاشتراكي الحاكم ارتكب خطأ كارثياً، عندما اختار السياسي غونتر شابوسكي ليعقد المؤتمر الصحفي يوم 9 نوفمبر 1989، ويعلن قرار السّماح لسكان ألمانيا الشّرقية بالسّفر إلى ألمانيا الغربية، بشرط أن يكون بحوزتهم جواز سفر، فكيف حدث ذلك؟

لم يكن السياسي غونتر شابوسكي حاضراً في اجتماع الحزب عندما أعلن القرار وتفاصيله، ولم يطّلع حتى على البيان الصحفي الذي صدر عنه، فوقع الخطأ الكبير أثناء عقد المؤتمر الصحفي.

مؤتمر صحفي أم كارثة

تسلم "شابوسكي" ورقة فيها بيان الحزب، ولم يعطِ نفسه الفرصة لقراءتها، وهكذا بينما كان شابوسكي يقرأ البيان على مسامع الناس والصحفيين في المؤتمر الصحفي، بدت عليه المفاجأة؛ بسبب قرار السّماح بالسّفر، كانت هي نفس المفاجأة والدهشة لدى الصحافيين الحاضرين. وفي ظلّ هذا الارتباك، أغفل "شابوسكي" ذكر أهم بند في القرار وهو "شرط الحصول على جواز السفر"، وعندما سأله أحد الصحفيين: متى يُمكن للألمان الشرقيين أن يُسافروا؟ أجابه "شابوسكي": "حالاً، على ما أعتقد".

عبارة خطأ

كانت عبارة "حالاً، على ما أعتقد" هي "غلطته الفادحة"، وجاءت نتيجتها كارثية، ففي ذلك المساء، 8 نوفمبر 1989، أُذيعت كلمة "شابوسكي" على قناة ألمانيا الغربيّة، وسمعها الملايين في ألمانيا الشرقية، وفي صباح اليوم التالي، توافد آلاف من سكان برلين الشرقية إلى نقاط التفتيش السّتة على طول الجدار مطالبين بحقّ العبور، لم يعد أحد منهم يخشى إطلاق النار عليه.

سقط الجدار

لم يكن الحراس على جدار برلين مستعدّين لهذا الكمّ الهائل من الناس، كما أن الجيش خشي إطلاق النار على الحشود الغفيرة، خاصة بعد البيان المشوّش لـ"شابوسكي" الذي أربكهم، فما كان من الجيش والحراس إلا أن رفعوا الحواجز وتركوا الجموع تعبر بسلام، ليسقط جدار برلين وتسقط الشيوعية وتتوحد ألمانيا.