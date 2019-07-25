وزير دفاع أمريكا الجديد: نسعى لمنع استفزازات إيران ومراقبة أمن الملاحة بالخليج

قال إن عددًا من حلفائنا حريصون على عدم الانجرار لصراع مفتوح بالمنطقة

اعتبر مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي الجديد، أمس الأربعاء أن المبادرة الأوروبية لضمان أمن الملاحة البحرية في الخليج "مكملة" لمبادرة الولايات المتحدة لمنع "استفزازات" إيران، حسب موقع قناة العربية.

وتفصيلاً، أعلن "إسبر" أن "كل هذا يكمل بعضه"، وذلك في إجابة عن سؤال صحفي حول "مهمة متابعة ومراقبة أمن الملاحة البحرية في الخليج" التي تعمل باريس ولندن وبرلين بخصوصها في أعقاب احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع العَلَم البريطاني في مضيق هرمز.

وقال: "سيكون هناك تنسيق بيننا جميعًا، وستمثل (سنتكوم) سلطة التنسيق"، في إشارة إلى القيادة الوسطى الأمريكية التي تشرف على القوات الأمريكية في الخليج.

وأشار خلال لقائه الأول مع الصحافة منذ أدائه اليمين الدستورية مساء الثلاثاء في البيت الأبيض وزيرًا للدفاع إلى أنه لا فرق "سواء كان ذلك ضمن مجموعة كبيرة أو ضمن مجوعات فرعية، طالما أن الأمور تكميلية".

وتسعى الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي، يهدف إلى مواكبة السفن التجارية في الخليج، لكن لا يبدو أن المشروع يجتذب دولاً كثيرة؛ إذ إن عددًا من حلفاء واشنطن يبدون حريصين على عدم الانجرار نحو صراع مفتوح في المنطقة.

ويريد الأوروبيون حماية الملاحة البحرية في الخليج، لكن من دون المشاركة في سياسة "الضغوط القصوى" على إيران التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وخصوصًا أنهم يسعون للحفاظ على الاتفاق الموقَّع معها في فيينا عام 2015.

ولفت "إسبر" إلى أن إدارته مستعدة لمواكبة السفن الأمريكية التجارية عسكريًّا في مضيق هرمز إذا لزم الأمر، وقال: "سنواكب سفننا في ضوء المخاطر".