في رد على سؤال عن إمكانية فرض حظر التجول.. وزير الصحة: تعاون المجتمع يساعدنا على تقليل الاحترازات

أكد أن أرقام الإصابات تُعلَن بكل شفافية

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، أن تعاون المواطن والمقيم ضروري لنجاح الإجراءات الوقائية.

وفي إجابة على سؤال عن إمكانية فرض حظر التجول ضمن الإجراءات الاحترازية مستقبلًا؛ رد الوزير قائلًا: "‏تعاون المواطن والمقيم يساعدنا على تقليل الاحترازات، نريد تعاونًا أكثر مستقبلًا؛ لأن التعاون يجعلنا لا نتجه لإجراءات احترازية أقوى".

وعن الأرقام المعلنة عن الإصابات، أكد وزير الصحة أنها تعلن بكل شفافية.

وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد

25

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441 05:13 PM

أكد أن أرقام الإصابات تُعلَن بكل شفافية

في رد على سؤال عن إمكانية فرض حظر التجول.. وزير الصحة: تعاون المجتمع يساعدنا على تقليل الاحترازات

عبدالله البرقاوي

الرياض

5 8,720

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، أن تعاون المواطن والمقيم ضروري لنجاح الإجراءات الوقائية.

وفي إجابة على سؤال عن إمكانية فرض حظر التجول ضمن الإجراءات الاحترازية مستقبلًا؛ رد الوزير قائلًا: "‏تعاون المواطن والمقيم يساعدنا على تقليل الاحترازات، نريد تعاونًا أكثر مستقبلًا؛ لأن التعاون يجعلنا لا نتجه لإجراءات احترازية أقوى".

وعن الأرقام المعلنة عن الإصابات، أكد وزير الصحة أنها تعلن بكل شفافية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020