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قالت: يمكن الآن الدخول على "صحتي" أو "توكلنا" لمعرفة التفاصيل

"الصحة" تعلن حجز مواعيد جرعة اللقاح الأولى للطلاب مسبقاً

قالت وزارة الصحة، اليوم، إنه حرصا منا على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات من الفئة العمرية (١٢ - ١٨) عاماً فقد تم حجز مواعيد الجرعة الأولى لهم مسبقاً.

وأوضحت "يمكنكم الآن الدخول على تطبيق صحتي أو توكلنا لمعرفة تفاصيل الموعد".

وأمس حثت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات على المسارعة بأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا ليتسنى لهم أخذ الثانية قبل بداية العام الدراسي المقبل، وذلك تواصلاً لجهودها لمنع العدوى وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس، لا سيما مع توافر المواعيد في مراكز اللقاحات كافة.