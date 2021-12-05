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"التجارة" تُشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد #حررته_فقيدني
المملكة
/
محليات
5
05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
12:06 PM
"التجارة" تُشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد #حررته_فقيدني
صحيفة سبق الإلكترونية
الرياض
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