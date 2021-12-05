"التجارة" تُشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد #حررته_فقيدني

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05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443 12:06 PM

"التجارة" تُشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد #حررته_فقيدني

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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