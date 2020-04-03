مركز العمليات الأمنية "911": منع التجول بمكة والمدينة على مدى 24 ساعة

السماح بالخروج في أضيق نطاق لقضاء الاحتياجات "الضرورية"

أوضح مركز العمليات الأمنية الموحدة "911" أن ‏منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى (24) ساعة، ويُسمح لساكنيهما بالخروج من منازلهم في أضيق نطاق لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

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03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441 01:18 AM

السماح بالخروج في أضيق نطاق لقضاء الاحتياجات "الضرورية"

مركز العمليات الأمنية "911": منع التجول بمكة والمدينة على مدى 24 ساعة

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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أوضح مركز العمليات الأمنية الموحدة "911" أن ‏منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى (24) ساعة، ويُسمح لساكنيهما بالخروج من منازلهم في أضيق نطاق لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا.

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فيروس كورونا الجديد منع التجول

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