منتخب الأردن يفوز على منتخب مصر ويبلغ نهائي كأس العرب للسيدات

تأهّل منتخب الأردن إلى نهائي بطولة كأس العرب للسيدات 2021 لكرة القدم القائمة منافساتها في العاصمة المصرية القاهرة، بعد فوزه على منتخب مصر بنتيجة 5-2، على ملعب المقاولون العرب، مساء يوم الجمعة في دور نصف النهائي.



وافتتح المنتخب الأردني التسجيل عن طريق الثلاثي: ميساء جبارة، وشهناز جبرين، وروزبهان فريج، قبل أن يسجل منتخب مصر هدف تقليص الفارق بواسطة اللاعبة سارة حسنين، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1.



وفي الشوط الثاني عزّزت اللاعبة الأردنية ميساء جبارة تقدم منتخب بلادها بالهدف الرابع، بينما سجلت سالي متولي ثاني أهداف منتخب مصر، قبل أن تختتم روزبهان فريج النتيجة بالهدف الخامس.



وبذلك يتأهل منتخب الأردن للمباراة النهائية، التي تقام يوم الاثنين المقبل على ملعب المقاولون العرب في مدينة القاهرة.