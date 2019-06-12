فيصل بن تركي: ظروفي الحالية لا تسمح لي برئاسة النصر

أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق وعضو شرفه عدم نيته الترشح لرئاسة نادي النصر، وذلك خلال فترة فتح باب الترشيحات والتي تبدأ الأحد المقبل.

وقال في تغريدة رداً على مطالبات جماهيرية بعودته لكرسي الرئاسة: "تشرفت بخدمة هذا الكيان الكبير لمدة ٩ سنوات وظروفي الحالية لا تسمح ونادي النصر بإذن الله غني برجالاته".

وأضاف: تعجز الكلمات عن شكر أخي الغالي سعود السويلم على العمل الكبير الذي قدمه للعالمي على جميع الأصعدة، وإن كنت شخصياً أتمنى استمراره بالفترة القادمة، ولكننا يجب أن نحترم قراره والشكر موصول لجميع أعضاء مجلس الإدارة المميزين.