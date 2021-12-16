الأمطار تهطل فاحذروا.. تنبيه من "النقل" لمستخدمي طريق وادي الفرع

دعت عبر فرعها بالمدينة المنورة لتهدئة السرعة متمنية السلامة للجميع

نبهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية -ممثلة في فرعها بالمدينة المنورة- مستخدمي طريق #وادي_الفرع، مُسَبِّبَةً التنبيه بهطول الأمطار.

ودعا فرع الوزارة، عبر حسابه في "تويتر"، إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لهطول الأمطار على الطريق، سائلًا السلامة للجميع.

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16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443 09:06 AM

دعت عبر فرعها بالمدينة المنورة لتهدئة السرعة متمنية السلامة للجميع

الأمطار تهطل فاحذروا.. تنبيه من "النقل" لمستخدمي طريق وادي الفرع

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نبهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية -ممثلة في فرعها بالمدينة المنورة- مستخدمي طريق #وادي_الفرع، مُسَبِّبَةً التنبيه بهطول الأمطار.

ودعا فرع الوزارة، عبر حسابه في "تويتر"، إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لهطول الأمطار على الطريق، سائلًا السلامة للجميع.

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