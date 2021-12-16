الأمطار تهطل فاحذروا.. تنبيه من "النقل" لمستخدمي طريق وادي الفرع

نبهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية -ممثلة في فرعها بالمدينة المنورة- مستخدمي طريق #وادي_الفرع، مُسَبِّبَةً التنبيه بهطول الأمطار.
ودعا فرع الوزارة، عبر حسابه في "تويتر"، إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لهطول الأمطار على الطريق، سائلًا السلامة للجميع.
دعت عبر فرعها بالمدينة المنورة لتهدئة السرعة متمنية السلامة للجميع
نبهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية -ممثلة في فرعها بالمدينة المنورة- مستخدمي طريق #وادي_الفرع، مُسَبِّبَةً التنبيه بهطول الأمطار.
ودعا فرع الوزارة، عبر حسابه في "تويتر"، إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لهطول الأمطار على الطريق، سائلًا السلامة للجميع.