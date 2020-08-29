"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان

تشمل عدة محافظات وتستمرّ حتى 10 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وبيّنت "الهيئة" أن الحالة ستستمرّ حتى الساعة العاشرة مساء.