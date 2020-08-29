"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان

تشمل عدة محافظات وتستمرّ حتى 10 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وبيّنت "الهيئة" أن الحالة ستستمرّ حتى الساعة العاشرة مساء.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

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29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 02:24 PM

تشمل عدة محافظات وتستمرّ حتى 10 مساء

"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وبيّنت "الهيئة" أن الحالة ستستمرّ حتى الساعة العاشرة مساء.

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