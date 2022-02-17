"تباعد وكمامة".. 2.803 جولات تنتهي برصد 17 مخالفة وإغلاق 4 منشآت في جدة

للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية

نفّذت أمانة محافظة جدة أمس، من خلال نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة مرتبطة، 2.803 جولات رقابية بمشاركة الجهات المعنية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة، تم خلالها رصد 17 مخالفة، وإغلاق 4 منشآت مخالفة.

وتنوعت مخالفات الإجراءات الاحترازية ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من المخالفات الوقائية.