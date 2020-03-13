مستشفى القطيف المركزي يعلّق زيارة المرضى

ضمن إجراءات احترازية لمنع انتشار "كورونا"

كشفت مصادر لـ"سبق" أن مستشفى القطيف المركزي قد أصدر قرارًا بتعليق زيارة المرضى المنومين في المستشفى لأسباب وقائية واحترازية.

يأتي هذا الإجراء، حرصاً على سلامة المرضى المنومين داخل أقسام التنويم كإجراء احترازي للتصدي لفيروس "كورونا" ومنع انتشارالعدوى .