مستشفى القطيف المركزي يعلّق زيارة المرضى

ضمن إجراءات احترازية لمنع انتشار "كورونا"

كشفت مصادر لـ"سبق" أن مستشفى القطيف المركزي قد أصدر قرارًا بتعليق زيارة المرضى المنومين في المستشفى لأسباب وقائية واحترازية.

يأتي هذا الإجراء، حرصاً على سلامة المرضى المنومين داخل أقسام التنويم كإجراء احترازي للتصدي لفيروس "كورونا" ومنع انتشارالعدوى .

مستشفى القطيف المركزي فيروس كورونا الجديد

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13 مارس 2020 - 18 رجب 1441 03:38 PM

ضمن إجراءات احترازية لمنع انتشار "كورونا"

مستشفى القطيف المركزي يعلّق زيارة المرضى

عبدالله السالم

الدمام

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كشفت مصادر لـ"سبق" أن مستشفى القطيف المركزي قد أصدر قرارًا بتعليق زيارة المرضى المنومين في المستشفى لأسباب وقائية واحترازية.

يأتي هذا الإجراء، حرصاً على سلامة المرضى المنومين داخل أقسام التنويم كإجراء احترازي للتصدي لفيروس "كورونا" ومنع انتشارالعدوى .

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مستشفى القطيف المركزي فيروس كورونا الجديد

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