ترقية 1584 فردًا بالحرس الوطني بالقطاع الغربي

قلد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي، اللواء ركن تركي بن حمود العنزي، في مبنى الوكالة اليوم عددًا من أفراد الحرس الوطني بالقطاع الغربي رتبهم الجديدة؛ وذلك بعد صدور الأمر بترقيتهم.

ويبلغ عدد المترقين 1584 في مختلف إدارات ووحدات القطاع. وقد حضر التقليد عدد من مديري الإدارات وقادة الوحدات بالقطاع الغربي.

فيما هنأ اللواء "العنزي" المترقين بهذه المناسبة متمنيًا أن تكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ووطنهم.

كما رفع الأفراد المترقون الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى للقطاعات العسكرية كافة - حفظه الله - سائلين المولى أن تكون عونًا لهم في خدمة هذا الوطن.